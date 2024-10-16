Bafra\'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

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Samsun'un Bafra ilçesinde, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yüklü miktarda sigara ve tütünü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında bir iş yerine düzenlenen baskında, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 37 bin 740 dolu, 10 bin boş makaron, 86 kilogram kaçak tütün, sigara doldurma ve paketleme makineleri ile çok sayıda sigara paketi ve ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.