Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası'nda birbirleriyle oynayan su samurları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Sulak alanlarıyla öne çıkan, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip deltada 2 su samuru görüldü.
Su samurlarının suda birbiriyle oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, 2 su samurunun dakikalarca suda oynaması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Su Samurları Oynarken Görüntülendi - Son Dakika
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