Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Altınyaprak Mahallesi'nde E.D'nin (41) üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Aramada sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 75 mililitre sıvı, 780 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 252 sentetik ecza hapı, 1,95 gram kenevir tohumu, 100,10 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 42 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.