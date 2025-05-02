Bafra'ya Modern Çeltik-Buğday Tesisi - Son Dakika
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Bafra'ya Modern Çeltik-Buğday Tesisi

Bafra\'ya Modern Çeltik-Buğday Tesisi

Bafra'da, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP işbirliğiyle yeni bir çeltik-buğday tesisi kurulacak.

02.05.2025 20:52
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Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP işbirliğiyle Bafra'ya son teknoloji çeltik-buğday eleme tesisi yapılacak.

Proje kapsamında Bafra'nın Kalaycılı Mahallesi'nde Karadeniz Bölgesi'nin ilk modern çeltik ve buğday eleme tesisi kurulacak.

Bafra Tahıl Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Hasan Toker, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) işbirliğiyle hayata geçirilecek bu önemli yatırım için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Toker, "Projemiz, Bafra ilçemizin Kalaycılı Mahallesi'nde hayata geçirilecek. Bu lokasyonu seçmemizin en önemli nedeni, Alaçam, 19 Mayıs, Bafra ve Yakakent ilçelerimizdeki tüm çeltik ve buğday üreticilerimize kolayca ulaşım imkanı sunmasıdır." dedi.

Hasan Toker, projeye desteklerinden dolayı Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'ya Modern Çeltik-Buğday Tesisi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • janehartsell:
    The night is young, and the possibilities are endless. Let's explore them together, shall we? Perhaps we can find some hidden connections along the way, the kind that leave us wanting more tomorrow. f1nd me on janehartsell_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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