Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Dünyanın zor dönemden geçtiği bu dönemde milletimizin bağımsızlığının, gençlerimizin hiçbir bağımlılığa bulaşmamasının hepimizin en birinci vazifesi olduğuna inanıyoruz." dedi.

Derneğin Erzurum Şubesi'ni ziyaret eden Dinç, yaptığı konuşmada, Yeşilayın bağımlılıkla mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insanlığın bağımsızlığı için 105 yıldan beri mücadele verdiklerini dile getiren Dinç, bağımlılık endüstrisinin dünyanın her yerinde insanlığın esir alınması yönünde çalıştığını söyledi.

"Eğlence ile bağımlılık asla yan yana gelmez"

Gençler arasındaki bağımlılığa dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:

"Bağımlılık endüstrisi, en çok gençleri hedef alıyor. Gençleri bağımlı yaptığınızda o ülkede her yer işgal altında demektir. Bunun farkında olarak en çok gençler üzerinde çalışıyorlar. Eğlence ile bağımlılığı yan yana getirmeye çalışıyorlar. Biz asla bunu kabul etmiyoruz. Eğlence ile bağımlılık asla yan yana gelmez. Bilakis eğlence, mutluluk ve bağımsızlıkla mümkündür. Bundan dolayı farkındalık çalışmaları ile çalışmalar yürütürüz. Ülkemizin her türlü zorluğun altından kalabileceğine inanıyoruz ama nesil bağımsız olursa. Nesil bağımsız olmazsa, o zaman hiçbir zorluk olmazsa kendi kendimize zorluk üretir hale geliriz. Bağımsızlığın toplumsal refahımız için olmazsa olmazların başında geldiğini biliyoruz. Dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde milletimizin bağımsızlığının, gençlerimizin hiçbir bağımlılığa bulaşmamasının, hepimizin en birinci vazifesi olduğuna inanıyoruz."

Bağımsızlık kültürünün toplumda da yaygınlaşması gerektiğini belirten Dinç, "Anneler, yürek yakan ifadeler kullanıyorlar. Bir anne demişti ki: 'Hocam, bir insan evladı ölsün diye dua eder mi? Ben ediyorum çünkü hiç olmazsa kimseye zarar vermediğini bilirim, yattığı yeri bilirim. Şimdi bana mı zarar verecek, başkasına mı verecek, bilmiyorum.' Bu, çok acı bir noktadır. Hiçbir çocuğumuzun bu noktaya gelmesini istemiyoruz." dedi.

Dinç, Yeşilayın dünyanın 65 ülkesinde modellendiğini, ülkenin yüz akı olduğunu ve herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

YEDAM, 81 binin üzerinde kişiye destek verdi

Şubede gerçekleştirilen toplantının ardından Yeşilay Destek Merkezi'ni de (YEDAM) ziyaret eden Dinç, merkezle ilgili bilgi aldı.

Dinç, gazetecilere alkol, tütün, kumar, uyuşturucu ve internete bağlı bağımlılıklarla ilgili ülkede 105 noktada bulunan merkezlerden ücretsiz ve gizlilik esasına göre yararlanılabileceğini belirtti.

YEDAM'ın önemini vurgulayan Dinç, "Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde şimdiye 81 binin üzerinde destek verdik, 500 bine yakın psikoterapi seansı yaptık. Herhangi bir şekilde bağımlılık yaşayan bir kardeşimiz 115'i ararsa Türkiye'nin her yerindeki YEDAM'lardan randevu, telefona çıkan psikologlardan bilgi ve destek alabilir." diye konuştu.

Erzurum'da 2019 yılında YEDAM'ın hizmete girdiğini anlatan Dinç, şimdiye kadar 836 kişinin başvurarak destek aldığını belirtti.

Merkezler, gizlilik esasına göre çalışıyor

Dinç, herhangi bir sebeple bağımlılığa bulaşmış bireylerin, bağımlılıklarıyla yaşamak zorunda olmadıklarına dikkati çekerek, "Hemen merkezime gelsinler. Tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı. Hayatının herhangi bir yerinde karşısına çıkması mümkün değil. Bu harikulade sistemden hizmet alabilirler." diye konuştu.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan ve Şube Başkanı Emirhan Tanay ise çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.