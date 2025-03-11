Baharın Gelişi Doğayı Canlandırdı

Baharın gelmesiyle doğanın uyanması böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da baharın gelmesi ile doğanın uyanması mest eden görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı ilçesinde Akdağ Tabiat Parkı'nda çekilen görüntüler adeta doğanın uyanmasını gözler önüne serdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntülere Müzisyen Aydın Baş'ın hang drum isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince ortaya güzel görüntüler çıktı. Görenleri mest eden görüntülerde özellikle kar altındaki tepelerin arasında akan dereler ile çam ağaçlarının eşsiz görüntüsü ve bulutlar mükemmel manzaralar oluşturdu.