Trabzon'un Of ilçesinde bahçesinde ot temizliği yaparken yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.
Barışlı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ot temizliği yaptığı sırada dengesini kaybeden Hüseyin Ayyıldız (68), yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Of Devlet Hastanesine kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bahçede Ot Temizlerken Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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