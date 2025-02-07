Bahçeli'ye Sağlık Dilekleri

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, tıbbi operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim'den acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçeli'ye, geçirdiği operasyon nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yüce Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini sunarak, "Sayın Devlet Bahçeli'ye Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bilge lider Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.