Bahçesaray'da Berat Kandili Kutlaması - Son Dakika
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Bahçesaray'da Berat Kandili Kutlaması

Bahçesaray\'da Berat Kandili Kutlaması

Kaymakam Arslanargun, Berat Kandili'nin önemini vurgulayarak kutlama mesajı yayımladı.

13.02.2025 21:16
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Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında, rahmet ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların içinde yer alan, ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gecenin önemine değinen Arslanargun, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, hem af ve ilahi rahmete kavuşma vesilesi hem de birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesi için bir fırsattır. Bu mübarek gece dolayısıyla, tüm Bahçesaraylı hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni kutlar, ülkemizin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, tüm müminlerin affına ve dualarının kabulüne vesile olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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