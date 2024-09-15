Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Kapulukaya Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, aileleriyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne pikniğe giden Fatmanur Uçan (23) ve Melike Azra Uçan (18), tekneyle göle açıldı.
Bir süre sonra teknenin akıntıya kapılması sonucu gölde mahsur kalan kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Gölde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Bahşılı'da Mahsur Kalan İki Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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