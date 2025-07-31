Bakan Fidan, Güler ve Kalın ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile bakanlıkta görüştüğü bildirildi.
Paylaşımda, üçlü görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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