Bakan Fidan, Malezya Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Malezya'da Başbakan İbrahim ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı.