Bakan Güler\'den Taziye Mesajı

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.