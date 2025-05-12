Bakan Güler, Jeff Flake\'i Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Utah Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Utah Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
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