Bakan Güler Katar'a Gitti

Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Güler, Katar'da ilk olarak Doha Büyükelçiliğimizi ve Silahlı Kuvvetler Ataşeliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.