Bakan Güler Katar\'da Görüştü

Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Katar Savunma Bakanlığı'nın ardından Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı'na geçti.

Güler, burada Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir görüşme gerçekleştirdi.