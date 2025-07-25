Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) bir araya geldi.
IDEF 2025 İstanbul Fuar Merkezi'nde 4'üncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın fuarda görüştü.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler ve Kalın IDEF 2025'te Buluştu - Son Dakika
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