Bakan Tunç: Öcalan ile görüşme sonra belirlenecek

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(TBMM) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerinin ne zaman olacağına ilişkin, "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilecektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında 2025 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Yürütme adına Genel Kurul'a katılan Adalet Bakanı Tunç, salona girerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'lilerin İmralı'da cezaevindeki Abdullah Öcalan ile görüşme talebi hatırlatılarak görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği sorusu üzerine Yılmaz, "Uygun bir zamanda bunun kararını vereceğiz demiştim. Müsait bir zamanı belirleyeceğiz" dedi.

Görüşme tarihinin TBMM'deki bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra mı belirleneceğinin sorulması üzerine Tunç, "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilecektir" ifadelerini kullandı.

"İzin çıktı gün mü belirlenecek" sorusuna Bakan Tunç, "İzin ile gün aynı anda belirleniyor" yanıtını verdi.

İmralı'ya gidecek isimlerin belirlenip belirlenmediği sorusunu ise Tunç, "O konuda bir şey söyleyemiyoruz şu anda" diye yanıtladı.