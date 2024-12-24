Bakan Tunç, TBB Başkanı Sağkan ile görüştü

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanlığına yeniden seçilen Erinç Sağkan ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Tunç, X sosyal medya hesabından TBB Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyelerini kabulüyle ilgili paylaşım yaptı. Tunç'un, paylaşımı şöyle:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleriyle Bakanlığımızda bir araya geldik.

Yargının kurucu unsuru, adil yargılama hakkının güvencesi olan avukatlarımız ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve bundan sonraki hedeflerimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Genel kurulda güven tazeleyen Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."