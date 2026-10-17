Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 19 Ekim\'de Açılıyor

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 52 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 19 Ekim Pazartesi günü trafiğe açılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda, "Akdeniz'in masmavi kıyılarına uzanan Mersin'de, yolculukları kolaylaştıracak yeni ulaşım kapımızı 19 Ekim Pazartesi günü trafiğe açıyoruz" dedi.

Uraloğlu, 11 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 52 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ile seyahat süresinin 18 dakikaya düşürdüklerini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, otoyolumuzu 19 Ekim Pazartesi saat 00.01 itibarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ulaşım yatırımlarımızla şehirlerimizin potansiyelini güçlendiriyor, vatandaşlarımıza daha hızlı ve konforlu yolculuklar sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.