Bakan Uraloğlu: Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini yatırım programına aldık - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini yatırım programına aldık

Bakan Uraloğlu: Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini yatırım programına aldık

Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu'nun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu projeyle, Siirt-Kurtalan arasındaki tek yolu bölünmüş yola dönüştürmüş olduk. Kaza riskini azalttık.

19.04.2025 15:19
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SİİRT- Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu'nun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu projeyle, Siirt-Kurtalan arasındaki tek yolu bölünmüş yola dönüştürmüş olduk. Kaza riskini azalttık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve açılış için Siirt'e geldi. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Siirt-Kurtalan yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Törene Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile belediye başkanları, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

'SİİRT'İN ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 37 MİLYAR TL'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında, Siirt'in ulaştırma ve haberleşme altyapısına 22 yılda 37 milyar TL yatırım yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Siirt, AK Parti hükümetleri nezdinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Siirt'te de ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerle, şehrimizin ulaşım ağlarını yeniden inşa ediyor, bölgemizin ekonomik ve sosyal hayatına ivme kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 20 kat artırarak 137 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden 50 kat artırarak 110 kilometreye ulaştırarak Siirtlileri yollarda konfor ve güvenle buluşturduk. 186 kilometre tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdik. Siirt Çevre Yolu, Siirt Şehir Geçişi, Kozluk- Baykan Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu, Siirt- Tillo Yolu ve Küçüksu- Pervari Yolu gibi önemli projeleri tamamladık. 57,2 kilometre uzunluğundaki Siirt- Eruh Yolu'nun 56,2 kilometresini sathi kaplamalı olarak bitirdik ve proje kapsamındaki Zarova ve Botan köprülerini açtık. Hizmete sunduk. Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu ile birlikte Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı Beğendik Botan Köprüsü ile Pervari ilçesinin Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu ulaşımını sağladık. Bu köprümüz tedirginlikle geçilen Botan Çayı'nı tarihe gömdü ve üzerinde yapılan seyahati güle oynaya izlenen bir doğa seyrine dönüştürdü. Beğendik Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana toplam 1 milyon 810 bin araç geçti. Şu anda Siirt-Eruh Devlet Yolu, Siirt-Pervari Yolu, Kozluk-Baykan-Bitlis Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu BSK yapılması gibi 8 önemli karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor."

'TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRDIK'

Bakan Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Havaalanı Bağlantı Yolu'nun kentin ulaşım altyapısında önemli dönüm noktası olduğunu kaydederek, "21,2 kilometre uzunluğundaki bu proje, Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla etkilenen Reşat Baysal Varyantı'nı ve 3 kilometre uzunluğundaki Havalimanı Bağlantı Yolu'nu kapsamaktadır. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttiğimiz bu güzergah, Reşat Baysal Köprülü Kavşağı ve 8 adet hemzemin kavşak ile de donatılmıştır. Bu projeyle, Siirt-Kurtalan arasındaki tek yolu bölünmüş yola dönüştürmüş olduk. Kaza riskini azalttık. Sathi kaplamalı yolları bitümlü sıcak karışım kaplamayla yenileyerek, Siirt-Batman aksında seyahat konforunu ve trafik güvenliğini artırdık. Havalimanı bağlantı yolunun bölünmüş yol standardına kavuşmasıyla, vatandaşlarımızın havalimanına zamanında ulaşımını kolaylaştırarak, bölgede üretilen fıstık, bal ve diğer tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı piyasalarına erişimini de hızlandırdık. Hizmete sunduğumuz bu projeyle seyahat süresini 14 dakikaya düşürerek, zamandan 163 milyon lira, akaryakıttan ise 43 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 206 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren karbon salınımını 2 bin 541 ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız. Bu yol, Siirt'in ticaret ve turizm potansiyelini daha da büyütecek, bölgenin ekonomik kalkınmasına güçlü bir katkı sağlayacaktır. Bölgedeki tarım ve sanayi ürünlerinin limanlara ve uluslararası pazarlara ulaşımı hızlanacak, Siirt'in ihracat hacmi daha da büyüyecektir. Siirt'imize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olsun. Siirt'in hava yolu ve demir yolu altyapısını da güçlendiriyoruz. Havalimanını yenileyerek sivil havacılığa kazandırdık. Şu anda Ankara ve İstanbul'a haftalık 14 uçuş gerçekleştiriyoruz. Yolcu talebini karşılamak için yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkaracak yeni terminal binası çalışmalarına da başladık" diye konuştu.

'YENİ DEMİR YOLU PROJESİ 2025 YATIRIM PROGRAMINA ALINDI'

Bakan Uraloğlu, bölgeye bir de müjde vererek, "Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın önümüzdeki ay ihalesini yapıyoruz. İnşallah bu yıl şantiyelerimizi kuracağız. Ayrıca, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek dizayn hızını saatte 160 kilometreye de çıkaracağız. Bu düşüncelerle, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu'nu başarıyla tamamlayan yüklenici firmalara, Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kurdele kesilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı. Bakan Uraloğlu, yolda TOGG kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini yatırım programına aldık - Son Dakika

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