Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Teşkilatı'na Yeni Yıl Mesajı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı mensuplarının yeni yılını telsiz mesajıyla kutladı. Yerlikaya, Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakarlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Bakan Ali Yerlikaya'nın Emniyet Teşkilatı mensuplarının yeni yılını kutlayan telsiz mesajı paylaşıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan mesaj şu şekilde:

"Emniyet Teşkilatımız'ın Kıymetli Mensupları, Ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlarımız… Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakarlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum.

Kıymetli kardeşlerim, Heyecan ve ümitle karşıladığımız 2025 yılının; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sizlere; aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum."