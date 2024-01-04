 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Yumaklı Kastamonu'da - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yumaklı Kastamonu'da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'ya ziyaret gerçekleştirerek Vali Meftun Dallı ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere Kastamonu'ya gelmiş ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Dallı'dan Kastamonu'daki çalışmalar hakkında bilgi almıştır.

04.01.2024 - 12:03,
Abone Ol

Bakan Yumaklı Kastamonu'da

KASTAMONU - Bir dizi programa katılmak için Kastamonu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı ilk olarak Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Yumaklı'ya yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı, Vali Dallı'dan Kastamonu'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı Kastamonu\'da
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu Valiliği, Kastamonu, Tarım, Valilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı Kastamonu'da - Son Dakika


11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Son Dakika
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:06 Havalimanında ortalık karıştı: Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı Kastamonu'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement