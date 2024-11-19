Bakır Hırsızı Yakalandı

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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 154 bin lira değerinde bakır çalan hırsız yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Atakum ilçesinde iki ikametten toplam değeri 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, hırsızlığı C.S'nin (46) gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi "evden hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.