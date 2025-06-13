Bakırköy'de 3 Katlı Binada Yangın

Bakırköy'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şenlikköy Mahallesi, Hürriyet Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
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