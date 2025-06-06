Bakırköy\'de Darbedilen Kişi Anbean Kaydedildi

Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, -BAKIRKÖY'de 2 şüpheli, tartıştıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Sesleri duyarak pencereye çıkanlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Gençler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle hakaret ederek tartıştıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırıya uğrayan kişi 'Ağabey, kimseyi tanımıyorum' diyerek düşmemek için korkulukları tutarken şüpheliler darbetmeye devam etti. Sesleri duyarak pencerelere çıkanlar o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.