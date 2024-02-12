BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı - Son Dakika
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BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı

Bakırköy'de meydana gelen kazada, Nihat A. tarafından kullanılan bir TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken, ne ölen ne de yaralanan oldu. Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

12.02.2024 18:57
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BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. Nihat A.'nın kullandığı 34 LN 8344 plakalı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

BAKIRKÖY\'de TIR\'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı
Kaynak: DHA

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