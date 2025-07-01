Bakırköy Hastanesi\'nde Yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otluk alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kısa süreli paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.