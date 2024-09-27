Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

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(İZMİR)- Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Akademik eğitimin dışındaki zamanların da çok kıymetli olduğunu dile getiren Onur Yiğit, "Arkadaşlar lütfen çok yönlü olun. Başarıyı her yönden geliştirin. Sosyal ilişkilerin kalitesi, yaşam kalitesini de olumlu yönden etkiliyor. Belediye olarak her zaman sizlerin yanında olmaya çalışacağım. Sizleri tebrik ediyor, 'hayırlı olsun' diyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Balçova Belediyesi bu yıl ilçede ikamet eden ve sınavı kazanan üniversite öğrencilerine 2 bin 500'er liralık cep harçlığı desteğinde bulundu. Bu yıl 128 öğrenci bu destek için müracaatta bulundu.