BALIKESİR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.534
|Toplam Seçmen
|:
|999.041
|Açılan Sandık
|:
|567
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,04
|Kullanılan Oy
|:
|124.011
|Geçerli Oy
|:
|120.329
|Katılım Oranı
|:
|% 82,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET AKIN
|% 49,78
|59.897
|AK PARTİ
|YÜCEL YILMAZ
|% 41,24
|49.628
|DİĞER
|% 2,65
|3.193
|İYİ PARTİ
|TURHAN ÇÖMEZ
|% 2,48
|2.987
|YENİDEN REFAH
|TANJU AKÇE
|% 1,83
|2.196
|ZAFER PARTİSİ
|MUTLU AKSOY
|% 0,53
|631
|DEM PARTİ
|MEHMET RAUF KOCAMAN
|% 0,51
|613
|BAĞIMSIZ
|AHMET AKIN
|% 0,23
|278
|BTP
|ARİF DENİZ
|% 0,2
|243
|MEMLEKET
|MAHİR BAKAN
|% 0,14
|173
|HAK-PAR
|MEHMET SALİH DİNDARİK
|% 0,09
|110
|EMEP
|ABDULLAH LEVENT TÜZEL
|% 0,06
|67
|VATAN PARTİSİ
|EMRE ALBAYRAK
|% 0,05
|56
|HÜDA PAR
|ABDULHALİM KOÇ
|% 0,04
|48
|TKP
|TUĞHAN ÇAĞLAYAN
|% 0,04
|47
|DSP
|EJDER ONURSAL
|% 0,04
|45
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN ŞAKŞAK
|% 0,02
|29
|ABP
|ÖMÜR YAR
|% 0,02
|27
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF KAFA
|% 0,02
|23
|MİLLET
|EYÜP BAŞ
|% 0,02
|18
|MİLLİ YOL
|ONUR YILDIZ
|% 0,01
|15
|TKH
|GİZEM KURTYİĞİT
|% 0
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,83
|Katılım Oranı
|:
|% 86,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MESUT ERAY
|% 37,49
|884
|CHP
|HAKAN ŞEHİRLİ
|% 37,02
|873
|BAĞIMSIZ
|HASAN AVCI
|% 12,81
|302
|DİĞER
|% 5,13
|121
|YENİDEN REFAH
|FATİH İNCEBOY
|% 3,05
|72
|İYİ PARTİ
|HAKAN AFŞİN ARICAN
|% 2,8
|66
|ZAFER PARTİSİ
|ANIL YILMAZ
|% 0,76
|18
|BTP
|BERKANT AYGÜL
|% 0,55
|13
|VATAN PARTİSİ
|NECLA BİLENER
|% 0,13
|3
|TİP
|YASİN ÖZER
|% 0,09
|2
|DEVA PARTİSİ
|GÜRHAN KAYABEY
|% 0,09
|2
|DP
|SELİM BOYAR
|% 0,04
|1
|SAADET
|NAZMİ ERSOY
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,04
|Katılım Oranı
|:
|% 68,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT ERGİN
|% 58,82
|260
|AK PARTİ
|ALİ GÜR
|% 36,43
|161
|DEM PARTİ
|SEÇKİN SÜSLÜ
|% 2,71
|12
|İYİ PARTİ
|OĞUZ OSMAN CANTÜRK
|% 0,9
|4
|DİĞER
|% 0,45
|2
|DSP
|HASAN ATMACA
|% 0,23
|1
|ZAFER PARTİSİ
|NEZİHA AYAZ
|% 0,23
|1
|VATAN PARTİSİ
|KADRİ BÜLENT ÖNAL
|% 0,23
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,45
|Katılım Oranı
|:
|% 90,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ORHAN GAGA
|% 48,82
|62
|AK PARTİ
|CÜNEYT ÇALIŞKAN
|% 48,03
|61
|YENİDEN REFAH
|HALİT KARABELA
|% 1,57
|2
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED FURKAN CİVAN
|% 0,79
|1
|SAADET
|ÖZCAN SEMERCİ
|% 0,79
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,83
|Katılım Oranı
|:
|% 80,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURSUN MİRZA
|% 49,61
|1.147
|AK PARTİ
|MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN
|% 41,87
|968
|DİĞER
|% 5,1
|118
|İYİ PARTİ
|ORHAN CAN
|% 1,52
|35
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET KILIÇ
|% 0,82
|19
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AŞAR
|% 0,48
|11
|HÜDA PAR
|MURAT GÖKHAN
|% 0,13
|3
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN KESKİN
|% 0,13
|3
|SAADET
|OKAY USTAALİOĞLU
|% 0,13
|3
|GELECEK PARTİSİ
|HAYRETTİN DAĞ
|% 0,09
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS İŞLER
|% 0,04
|1
|DSP
|HAKAN BASAN
|% 0,04
|1
|VATAN PARTİSİ
|ONUR KOÇYİĞİT
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10
|Katılım Oranı
|:
|% 90,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÖKSEL
|% 48,53
|1.152
|CHP
|ZAFER GÖKSEL
|% 43,26
|1.027
|YENİDEN REFAH
|HASAN AYYILDIZ
|% 4,76
|113
|SAADET
|MUSTAFA GÜNGÖR
|% 1,22
|29
|ZAFER PARTİSİ
|BATUHAN ERTÜRK
|% 1,09
|26
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULAZİM GENÇ
|% 0,63
|15
|DEVA PARTİSİ
|PELİN DEMİRTAŞ
|% 0,21
|5
|BTP
|BAHİTTİN EVSEN
|% 0,13
|3
|DİĞER
|% 0,13
|3
|HÜDA PAR
|MURAT ÇİÇEK
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,19
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA AYSEL
|% 47,06
|32
|CHP
|ALİ KEMAL DEVECİLER
|% 35,3
|24
|İYİ PARTİ
|UĞUR ÇETİN
|% 10,29
|7
|TİP
|FİLİZ SONSUZ
|% 5,88
|4
|DEVA PARTİSİ
|ENES BORA ÇELİK
|% 1,47
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,63
|Katılım Oranı
|:
|% 87,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAMAZAN BAHÇAVAN
|% 66,69
|1.650
|SAADET
|ZEKERİYYA OKTAY
|% 14,43
|357
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ERİCEK
|% 12,69
|314
|DİĞER
|% 2,83
|70
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILDIRIM
|% 1,74
|43
|BTP
|YASİN REÇBER
|% 0,73
|18
|HÜDA PAR
|ENES YAÇİN
|% 0,57
|14
|DEVA PARTİSİ
|BAHADIR YILDIRIM
|% 0,32
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,24
|Katılım Oranı
|:
|% 84,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMED VURMAZ
|% 49,09
|27
|CHP
|MEHMET ERTAŞ
|% 45,45
|25
|İYİ PARTİ
|AHMET HAKAN EROĞLU
|% 1,82
|1
|YENİDEN REFAH
|MESUT ÇAMAÇIKAN
|% 1,82
|1
|DEVA PARTİSİ
|TEVFİK ÇELİK
|% 1,82
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,09
|Katılım Oranı
|:
|% 82,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TURAN GÜN
|% 73,03
|65
|CHP
|BURHAN KARIŞIK
|% 23,6
|21
|ZAFER PARTİSİ
|FATMA NUR ŞANLI
|% 2,25
|2
|İYİ PARTİ
|ARİF DEMİR
|% 1,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GÖNEN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,06
|Katılım Oranı
|:
|% 88,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İBRAHİM PALAZ
|% 46,17
|1.212
|AK PARTİ
|AYDEMİR GÜMÜŞ
|% 40,57
|1.065
|İYİ PARTİ
|FEDAİ COŞKUN
|% 8,38
|220
|MEMLEKET
|SONGÜL MERT
|% 2,32
|61
|ZAFER PARTİSİ
|SEMA DEMİRCİOĞLU
|% 0,76
|20
|YENİDEN REFAH
|LATİF FİDAN
|% 0,57
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|TARIK AKYÜZ
|% 0,5
|13
|BTP
|AHMET HAYDAR TARHANLI
|% 0,27
|7
|HKP
|RİZA ÖZDEMİR
|% 0,19
|5
|DİĞER
|% 0,15
|4
|HÜDA PAR
|HİCRET ALTUNER
|% 0,12
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,33
|Katılım Oranı
|:
|% 80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMİN ERSOY
|% 89,58
|43
|CHP
|LEVENT GÖKALP
|% 10,42
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,21
|Katılım Oranı
|:
|% 91,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF CENGİZ
|% 51,4
|477
|İYİ PARTİ
|ÖNDER LAPANTA
|% 43,43
|403
|YENİDEN REFAH
|HAŞİM KUŞLU
|% 3,34
|31
|DEVA PARTİSİ
|AJDA NAYMAN
|% 0,43
|4
|ZAFER PARTİSİ
|SERKAN IŞIKLI
|% 0,32
|3
|HÜDA PAR
|MEDENİ DAĞLI
|% 0,32
|3
|HKP
|SÜRMELİ KARABULUT
|% 0,22
|2
|BTP
|OĞUZHAN ÖZER
|% 0,22
|2
|DP
|AHMET KARA
|% 0,21
|2
|DİĞER
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,08
|Katılım Oranı
|:
|% 76,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT AKBIYIK
|% 50,86
|1.386
|AK PARTİ
|DİNÇER ORKAN
|% 39,16
|1.067
|BAĞIMSIZ
|OSMAN KILIÇ
|% 3,82
|104
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
|% 2,17
|59
|YENİDEN REFAH
|KAAN BURAK ZARİFOĞLU
|% 1,8
|49
|MEMLEKET
|KADİR DAĞLI
|% 0,81
|22
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN ÇOBAN
|% 0,29
|8
|BTP
|MUSTAFA TARHANLI
|% 0,26
|7
|SAADET
|MEHMET YAŞA
|% 0,22
|6
|TİP
|MELİS DEMİR
|% 0,18
|5
|HÜDA PAR
|AYHAN KETİR
|% 0,11
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|BEYTULLAH DALKIRAN
|% 0,07
|2
|HKP
|ADEM KILINÇ
|% 0,07
|2
|DP
|BERRİN ÖKSÜZOĞLU
|% 0,07
|2
|DEVA PARTİSİ
|KADİR TALYURT
|% 0,07
|2
|VATAN PARTİSİ
|FİKRET TAŞDEMİR
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,10
|Katılım Oranı
|:
|% 95,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL CANKUL
|% 53,86
|844
|YENİDEN REFAH
|SELAMETTİN ÇAKIR
|% 26,93
|422
|CHP
|OĞUZ ARSLAN
|% 16,91
|265
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖZKAN YASAK
|% 0,77
|12
|DEVA PARTİSİ
|SELMAN ATİK
|% 0,38
|6
|ZAFER PARTİSİ
|DİLEK ORDU
|% 0,32
|5
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM KAYA
|% 0,26
|4
|BTP
|SAMET ERGÜN
|% 0,19
|3
|HÜDA PAR
|VAHAP YILDIRIM
|% 0,19
|3
|AP
|FEVZİ SERHAT YORULMAZ
|% 0,19
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,41
|Katılım Oranı
|:
|% 96,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET DURU
|% 43,83
|71
|AK PARTİ
|İBRAHİM KOMAN
|% 42,59
|69
|İYİ PARTİ
|GÜLAY KURT
|% 8,03
|13
|DEVA PARTİSİ
|MAHMUT KARAKIŞ
|% 3,7
|6
|SAADET
|MUSTAFA ERBAKAN ARSLANTEKİN
|% 1,23
|2
|ZAFER PARTİSİ
|EBRU GÜLEÇ
|% 0,62
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,57
|Katılım Oranı
|:
|% 76,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYDIN DİNÇER
|% 57,2
|270
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN AKSOY
|% 40,89
|193
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA TÖRE PINAR
|% 1,06
|5
|YENİDEN REFAH
|CUMHUR GÜLAY
|% 0,64
|3
|İYİ PARTİ
|CEYHUN TARGIN
|% 0,21
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,17
|Katılım Oranı
|:
|% 99,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 51,18
|1.933
|AK PARTİ
|ÜMMET ŞAMİL ZENGİN
|% 43,76
|1.653
|İYİ PARTİ
|OSMAN ÖZGÜR ALACA
|% 4,21
|159
|YENİDEN REFAH
|HALİL İBRAHİM İNCEBOY
|% 0,56
|21
|BÜYÜK BİRLİK
|LÜTFÜ TORAMAN
|% 0,13
|5
|ZAFER PARTİSİ
|GÜL SÜPÜRGEN
|% 0,08
|3
|BTP
|NAZMİYE KOPOYCU
|% 0,05
|2
|HÜDA PAR
|HASAN ÖNALAN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,10
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERKAN SAK
|% 43,06
|394
|AK PARTİ
|EKREM YAVAŞ
|% 35,41
|324
|DİĞER
|% 19,45
|178
|YENİDEN REFAH
|KASIM ASLAN
|% 1,75
|16
|İYİ PARTİ
|ÇAĞLAR EMRAH DOĞRU
|% 0,33
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,74
|Katılım Oranı
|:
|% 85,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FAHRETTİN ŞENER
|% 40,74
|471
|CHP
|HAKAN YILDIRIM SEMİZEL
|% 35,81
|414
|İYİ PARTİ
|NURETTİN GÜNEY
|% 17,3
|200
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN İÇÖZ
|% 2,42
|28
|BTP
|OSMAN MASAR
|% 0,87
|10
|SAADET
|MURAT SAVUT
|% 0,78
|9
|ZAFER PARTİSİ
|ERMAN TOKER
|% 0,52
|6
|HKP
|ŞAZİYE BEDİR
|% 0,52
|6
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSAN BAYKURT
|% 0,35
|4
|DİĞER
|% 0,35
|4
|HÜDA PAR
|SADIK TEKİN
|% 0,17
|2
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SESİZ
|% 0,17
|2
Son Dakika › Güncel › BALIKESİR SON - Son Dakika
Giresun'da yapılan yerel seçimlerde açılan sandıklara göre CHP yüzde 56.56, AK Parti yüzde 39.23, YRP yüzde 2.71, İYİ Parti yüzde 1.45 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?