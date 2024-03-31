81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
BALIKESİR SON - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BALIKESİR SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.534
Toplam Seçmen : 999.041
Açılan Sandık : 567
Açılan Sandık Oranı : % 16,04
Kullanılan Oy : 124.011
Geçerli Oy : 120.329
Katılım Oranı : % 82,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET AKIN% 49,7859.897
AK PARTİYÜCEL YILMAZ% 41,2449.628
DİĞER% 2,653.193
İYİ PARTİTURHAN ÇÖMEZ% 2,482.987
YENİDEN REFAHTANJU AKÇE% 1,832.196
ZAFER PARTİSİMUTLU AKSOY% 0,53631
DEM PARTİMEHMET RAUF KOCAMAN% 0,51613
BAĞIMSIZAHMET AKIN% 0,23278
BTPARİF DENİZ% 0,2243
MEMLEKETMAHİR BAKAN% 0,14173
HAK-PARMEHMET SALİH DİNDARİK% 0,09110
EMEPABDULLAH LEVENT TÜZEL% 0,0667
VATAN PARTİSİEMRE ALBAYRAK% 0,0556
HÜDA PARABDULHALİM KOÇ% 0,0448
TKPTUĞHAN ÇAĞLAYAN% 0,0447
DSPEJDER ONURSAL% 0,0445
BAĞIMSIZRAMAZAN ŞAKŞAK% 0,0229
ABPÖMÜR YAR% 0,0227
BAĞIMSIZŞEREF KAFA% 0,0223
MİLLETEYÜP BAŞ% 0,0218
MİLLİ YOLONUR YILDIZ% 0,0115
TKHGİZEM KURTYİĞİT% 05
ALTIEYLÜL

Açılan Sandık Oranı : % 2,83
Katılım Oranı : % 86,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMESUT ERAY% 37,49884
CHPHAKAN ŞEHİRLİ% 37,02873
BAĞIMSIZHASAN AVCI% 12,81302
DİĞER% 5,13121
YENİDEN REFAHFATİH İNCEBOY% 3,0572
İYİ PARTİHAKAN AFŞİN ARICAN% 2,866
ZAFER PARTİSİANIL YILMAZ% 0,7618
BTPBERKANT AYGÜL% 0,5513
VATAN PARTİSİNECLA BİLENER% 0,133
TİPYASİN ÖZER% 0,092
DEVA PARTİSİGÜRHAN KAYABEY% 0,092
DPSELİM BOYAR% 0,041
SAADETNAZMİ ERSOY% 0,041
AYVALIK

Açılan Sandık Oranı : % 1,04
Katılım Oranı : % 68,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT ERGİN% 58,82260
AK PARTİALİ GÜR% 36,43161
DEM PARTİSEÇKİN SÜSLÜ% 2,7112
İYİ PARTİOĞUZ OSMAN CANTÜRK% 0,94
DİĞER% 0,452
DSPHASAN ATMACA% 0,231
ZAFER PARTİSİNEZİHA AYAZ% 0,231
VATAN PARTİSİKADRİ BÜLENT ÖNAL% 0,231
BALYA

Açılan Sandık Oranı : % 3,45
Katılım Oranı : % 90,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPORHAN GAGA% 48,8262
AK PARTİCÜNEYT ÇALIŞKAN% 48,0361
YENİDEN REFAHHALİT KARABELA% 1,572
DEVA PARTİSİMUHAMMED FURKAN CİVAN% 0,791
SAADETÖZCAN SEMERCİ% 0,791
BANDIRMA

Açılan Sandık Oranı : % 2,83
Katılım Oranı : % 80,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURSUN MİRZA% 49,611.147
AK PARTİMEHMET CEMAL ÖZTAYLAN% 41,87968
DİĞER% 5,1118
İYİ PARTİORHAN CAN% 1,5235
ZAFER PARTİSİAHMET KILIÇ% 0,8219
YENİDEN REFAHABDULLAH AŞAR% 0,4811
HÜDA PARMURAT GÖKHAN% 0,133
DEVA PARTİSİHÜSEYİN KESKİN% 0,133
SAADETOKAY USTAALİOĞLU% 0,133
GELECEK PARTİSİHAYRETTİN DAĞ% 0,092
BÜYÜK BİRLİKYUNUS İŞLER% 0,041
DSPHAKAN BASAN% 0,041
VATAN PARTİSİONUR KOÇYİĞİT% 0,041
BİGADİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 10
Katılım Oranı : % 90,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÖKSEL% 48,531.152
CHPZAFER GÖKSEL% 43,261.027
YENİDEN REFAHHASAN AYYILDIZ% 4,76113
SAADETMUSTAFA GÜNGÖR% 1,2229
ZAFER PARTİSİBATUHAN ERTÜRK% 1,0926
BÜYÜK BİRLİKABDULAZİM GENÇ% 0,6315
DEVA PARTİSİPELİN DEMİRTAŞ% 0,215
BTPBAHİTTİN EVSEN% 0,133
DİĞER% 0,133
HÜDA PARMURAT ÇİÇEK% 0,041
BURHANİYE

Açılan Sandık Oranı : % 1,19
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA AYSEL% 47,0632
CHPALİ KEMAL DEVECİLER% 35,324
İYİ PARTİUĞUR ÇETİN% 10,297
TİPFİLİZ SONSUZ% 5,884
DEVA PARTİSİENES BORA ÇELİK% 1,471
DURSUNBEY

Açılan Sandık Oranı : % 18,63
Katılım Oranı : % 87,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAMAZAN BAHÇAVAN% 66,691.650
SAADETZEKERİYYA OKTAY% 14,43357
YENİDEN REFAHİSMAİL ERİCEK% 12,69314
DİĞER% 2,8370
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA YILDIRIM% 1,7443
BTPYASİN REÇBER% 0,7318
HÜDA PARENES YAÇİN% 0,5714
DEVA PARTİSİBAHADIR YILDIRIM% 0,328
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 0,24
Katılım Oranı : % 84,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMED VURMAZ% 49,0927
CHPMEHMET ERTAŞ% 45,4525
İYİ PARTİAHMET HAKAN EROĞLU% 1,821
YENİDEN REFAHMESUT ÇAMAÇIKAN% 1,821
DEVA PARTİSİTEVFİK ÇELİK% 1,821
ERDEK

Açılan Sandık Oranı : % 1,09
Katılım Oranı : % 82,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN GÜN% 73,0365
CHPBURHAN KARIŞIK% 23,621
ZAFER PARTİSİFATMA NUR ŞANLI% 2,252
İYİ PARTİARİF DEMİR% 1,121
GÖMEÇ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GÖNEN

Açılan Sandık Oranı : % 11,06
Katılım Oranı : % 88,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİBRAHİM PALAZ% 46,171.212
AK PARTİAYDEMİR GÜMÜŞ% 40,571.065
İYİ PARTİFEDAİ COŞKUN% 8,38220
MEMLEKETSONGÜL MERT% 2,3261
ZAFER PARTİSİSEMA DEMİRCİOĞLU% 0,7620
YENİDEN REFAHLATİF FİDAN% 0,5715
BÜYÜK BİRLİKTARIK AKYÜZ% 0,513
BTPAHMET HAYDAR TARHANLI% 0,277
HKPRİZA ÖZDEMİR% 0,195
DİĞER% 0,154
HÜDA PARHİCRET ALTUNER% 0,123
HAVRAN

Açılan Sandık Oranı : % 1,33
Katılım Oranı : % 80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMİN ERSOY% 89,5843
CHPLEVENT GÖKALP% 10,425
İVRİNDİ

Açılan Sandık Oranı : % 7,21
Katılım Oranı : % 91,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF CENGİZ% 51,4477
İYİ PARTİÖNDER LAPANTA% 43,43403
YENİDEN REFAHHAŞİM KUŞLU% 3,3431
DEVA PARTİSİAJDA NAYMAN% 0,434
ZAFER PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,323
HÜDA PARMEDENİ DAĞLI% 0,323
HKPSÜRMELİ KARABULUT% 0,222
BTPOĞUZHAN ÖZER% 0,222
DPAHMET KARA% 0,212
DİĞER% 0,111
KARESİ

Açılan Sandık Oranı : % 3,08
Katılım Oranı : % 76,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT AKBIYIK% 50,861.386
AK PARTİDİNÇER ORKAN% 39,161.067
BAĞIMSIZOSMAN KILIÇ% 3,82104
İYİ PARTİMUSTAFA LEMİ AYTEKİN% 2,1759
YENİDEN REFAHKAAN BURAK ZARİFOĞLU% 1,849
MEMLEKETKADİR DAĞLI% 0,8122
ZAFER PARTİSİGÖKHAN ÇOBAN% 0,298
BTPMUSTAFA TARHANLI% 0,267
SAADETMEHMET YAŞA% 0,226
TİPMELİS DEMİR% 0,185
HÜDA PARAYHAN KETİR% 0,113
BÜYÜK BİRLİKBEYTULLAH DALKIRAN% 0,072
HKPADEM KILINÇ% 0,072
DPBERRİN ÖKSÜZOĞLU% 0,072
DEVA PARTİSİKADİR TALYURT% 0,072
VATAN PARTİSİFİKRET TAŞDEMİR% 0,041
KEPSUT

Açılan Sandık Oranı : % 19,10
Katılım Oranı : % 95,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL CANKUL% 53,86844
YENİDEN REFAHSELAMETTİN ÇAKIR% 26,93422
CHPOĞUZ ARSLAN% 16,91265
BÜYÜK BİRLİKÖZKAN YASAK% 0,7712
DEVA PARTİSİSELMAN ATİK% 0,386
ZAFER PARTİSİDİLEK ORDU% 0,325
BAĞIMSIZİBRAHİM KAYA% 0,264
BTPSAMET ERGÜN% 0,193
HÜDA PARVAHAP YILDIRIM% 0,193
APFEVZİ SERHAT YORULMAZ% 0,193
MANYAS

Açılan Sandık Oranı : % 1,41
Katılım Oranı : % 96,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET DURU% 43,8371
AK PARTİİBRAHİM KOMAN% 42,5969
İYİ PARTİGÜLAY KURT% 8,0313
DEVA PARTİSİMAHMUT KARAKIŞ% 3,76
SAADETMUSTAFA ERBAKAN ARSLANTEKİN% 1,232
ZAFER PARTİSİEBRU GÜLEÇ% 0,621
MARMARA

Açılan Sandık Oranı : % 8,57
Katılım Oranı : % 76,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYDIN DİNÇER% 57,2270
AK PARTİSÜLEYMAN AKSOY% 40,89193
ZAFER PARTİSİBUĞRA TÖRE PINAR% 1,065
YENİDEN REFAHCUMHUR GÜLAY% 0,643
İYİ PARTİCEYHUN TARGIN% 0,211
SAVAŞTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 31,17
Katılım Oranı : % 99,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 51,181.933
AK PARTİÜMMET ŞAMİL ZENGİN% 43,761.653
İYİ PARTİOSMAN ÖZGÜR ALACA% 4,21159
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM İNCEBOY% 0,5621
BÜYÜK BİRLİKLÜTFÜ TORAMAN% 0,135
ZAFER PARTİSİGÜL SÜPÜRGEN% 0,083
BTPNAZMİYE KOPOYCU% 0,052
HÜDA PARHASAN ÖNALAN% 0,031
SINDIRGI

Açılan Sandık Oranı : % 4,10
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERKAN SAK% 43,06394
AK PARTİEKREM YAVAŞ% 35,41324
DİĞER% 19,45178
YENİDEN REFAHKASIM ASLAN% 1,7516
İYİ PARTİÇAĞLAR EMRAH DOĞRU% 0,333
SUSURLUK

Açılan Sandık Oranı : % 5,74
Katılım Oranı : % 85,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFAHRETTİN ŞENER% 40,74471
CHPHAKAN YILDIRIM SEMİZEL% 35,81414
İYİ PARTİNURETTİN GÜNEY% 17,3200
YENİDEN REFAHHÜSEYİN İÇÖZ% 2,4228
BTPOSMAN MASAR% 0,8710
SAADETMURAT SAVUT% 0,789
ZAFER PARTİSİERMAN TOKER% 0,526
HKPŞAZİYE BEDİR% 0,526
BÜYÜK BİRLİKERSAN BAYKURT% 0,354
DİĞER% 0,354
HÜDA PARSADIK TEKİN% 0,172
DEVA PARTİSİMEHMET SESİZ% 0,172

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 20:43:37. #1.13#
SON DAKİKA: BALIKESİR SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement