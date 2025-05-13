Balkan Müziği Trakya\'da Buluştu

Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde Türk, Yunan ve Bulgar müzisyenler, Balkan şarkıları söyledi.

Ayşe Kadın Kampüsü'nde düzenlenen konserde Evrim Kaşıkçı, Yambol Band Grubu ve buzuki virtüözü Nikos Grammatidis sahne aldı.

Konserde Türkçe, Yunanca ve Bulgarca şarkılar seslendirildi.???????

"Deryalar", "Mısırlou" ve "Ederlezi" gibi eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Edirneli müzisyen ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Evrim Kaşıkçı, AA muhabirine, Bulgar ve Yunan sanatçılarla aynı anda sahneye çıkmaktan dolayı mutluluk yaşadığını söyledi.