Balkan Türküleri Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Balkan Türküleri Konseri Düzenlendi

Balkan Türküleri Konseri Düzenlendi

OMÜ Devlet Konservatuvarı'nın düzenlediği konsere birçok müziksever katıldı. Geleneksel türküleri seslendirdiler.

24.04.2025 22:50
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ile Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneğince "Balkan Türküleri Konseri" düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

OMÜ Devlet Konservatuvarı sanatçıları, Doç. Dr. Gültekin Şener'in şefliğinde sahne aldı. "Tuna Nehri" türküsüyle başlayan konserde "Bülbülüm Altın Kafeste", "Çalın Davulları", "Arda Boyları" ve "Aman Bre Deryalar" gibi 13 Balkan Türküsü seslendirildi.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral, etkinliğe katkı sunanlara ve konsere katılan sanatseverlere teşekkür etti. Tuğral, "Kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı şevk ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Tuğral, ayrıca OMÜ'nün 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, üniversitenin geçmişinden bugüne emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konser sonunda sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programa, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, MHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Zafer Partisi İl Başkanı Alperen Carus ile çok sayıda müziksever katıldı.

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Kaynak: AA

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