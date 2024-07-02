Balkan Ülkelerinde Şiddetli Yağmur ve Rüzgarın Etkisi - Son Dakika
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Balkan Ülkelerinde Şiddetli Yağmur ve Rüzgarın Etkisi

Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Slovenya'da yağmur ve dolu nedeniyle ev, iş yeri ve araçlarda zarar oluştu. Hırvatistan'da ise şiddetli yağmur ve rüzgar sonucu bir köyde yangın çıktı ve birçok ev hasar gördü. Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da da elektrik kesintileri, ev ve araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

02.07.2024 18:33
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Balkan ülkeleri Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Slovenya'da dün başlayan şiddetli yağmur ve dolu sonucu bazı ev, iş yeri ve araçlarda zarar oluştu, çok sayıda elektrik hattında arıza meydana geldi.

Bu sabah saatlerinde Hırvatistan'ın doğusunda etkisini artıran şiddetli yağmurun ardından, Bosnjaci köyünde eve isabet eden yıldırım sonucu yangın çıktı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, köydeki 1000 evden 900'ünün çatısında şiddetli rüzgar nedeniyle hasar oluştuğunu belirtti.

Plenkovic, hükümetin ve yerel makamların, halkın zararını karşılamak için çalışacağını ifade etti.

Hırvatistan'ın Brod-Posavina bölgesinde çok sayıda ev ve iş yerinin şiddetli rüzgarda zarar gördüğü kaydedildi.

Karadağ'da yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü

Bosna Hersek'in kuzeybatısında meydana gelen fırtına sebebiyle, bazı köylerde elektrik kesinti yaşanırken, ülke genelinde çok sayıda ev ve araçta maddi hasar oluştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da şiddetli yağmur ve rüzgar sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araçta hasar oluştu.

Karadağ'ın Kotor, Budva ve Bar gibi sahil kentlerinde etkili olan şiddetli rüzgarda çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Radovici bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Karadağ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkan Ülkelerinde Şiddetli Yağmur ve Rüzgarın Etkisi - Son Dakika

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