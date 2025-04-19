Baltacı'dan Görev Değerlendirmesi

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, görevdeki bir yılını değerlendirdi.

Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonu'nda görevdeki bir yılı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Baltacı, 31 Mart 2024 seçimlerinde Kastamonu Belediyesini yönetme görevini kendisine veren Kastamonululara teşekkür etti.

İlk yılda Kastamonu Belediyesinin kurumsal ve finansal yapısını güçlendirdiklerini anlatan Baltacı, dayanışma ruhunu büyüttüklerini, kalkınmanın ve yatırımların temelini attıklarını belirtti.

Kastamonu'nun ihtiyaç duyduğu bütün projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Baltacı, "Biz seçimlerde özellikle bir şeyi vurgulamak istemiştik. Dedik ki 'biz Kastamonu'yu yuvamız olarak görüyoruz. Kastamonu'yu kalesi olarak gören bir anlayışı reddediyoruz. Burası hepimizin eşit ve adil bir şekilde yaşadığı, hakkaniyetli bir şekilde yaşadığı, belediye hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanabileceği sıcacık bir yuva olsun istiyoruz' demiştik. Biz hala aynı sözümüzdeyiz ve aynı anlayışla yola devam ediyoruz." dedi.

Bir yılda bir çok faaliyet yaptıklarını ifade eden Baltacı şunları kaydetti:

"Ama bunların içerisindeki en önemlisi Kastamonu Belediyesinin itibarını artırdık ve Kastamonu Belediyesine olan güveni sağladık. Şunu unutmamak lazım. Adaletin olmadığı yerde güven olmaz. Hakkaniyetin olmadığı yerde güven olmaz. Şeffaflığın olmadığı yerde güven olmaz. Dayanışmanın olmadığı yerde güven olmaz. Erdem'in olmadığı yerde güven olmaz ve her şeyden önemlisi maharetin, becerinin olmadığı yerde güven olmaz. Bu güveni oluşturduğumuza canı gönülden inanıyorum. Bunu her gün sokakta, çarşıda, pazarda hissediyorum." diye konuştu.

Seçimlere girerken 14 projenin yer aldığı bir broşür hazırladıklarını hatırlatan Baltacı, yaptıkları ve yapacakları projelerden bahsetti.

Toplantıya CHP İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin de katıldı.