Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Şmg Mezunları Derneği'nin Şenliğine Katıldı

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Şehit Mehmet Günenç Lisesi (ŞMG) Mezunları Derneği'nin düzenlediği Mezunlar Şeliği'ne katıldı. Mirza, "Bu güzel buluşma; dostlukları tazeledi, anıları canlandırdı, mezunlarımızın enerjisiyle şenlendi" dedi.

Bandırma'nın köklü eğitim kurumlarından Şehit Mehmet Günenç Lisesi, mezunlarını düzenlediği bir etkinlikte bir araya getirdi. Yeni kurulan ve Mehmet Sabit Yılmaz'ın başkanlığını üstlendiği derneğin öncülüğünde düzenlenen şenlik, General Balcı Çamlığı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Başkan Mirza, Başkan Yardımcısı Cemal Adıgüzel ve Meclis üyeleri de etkinliğe katılarak mezunlarla bir araya geldi. Mirza, etkinlikte yaptığı konuşmada, ŞMG'nin Bandırma'nın eğitim hayatındaki önemine dikkati çekerek, "Bandırma'mızın köklü eğitim yuvalarından ŞMG'nin Mezunlar Şenliği'nde bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Bu güzel buluşma; dostlukları tazeledi, anıları canlandırdı, mezunlarımızın enerjisiyle şenlendi" ifadelerini kullandı.

Mirza, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm idarecilere, öğretmenlere ve organizasyonu gönülden sahiplenen mezunlara teşekkür etti. Ayrıca, yıllar boyunca nice nesiller yetiştiren ŞMG'nin sadece geçmişte değil, bugün ve gelecekte de Bandırma için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

"Nice nesiller yetiştiren ŞMG gururumuz; mezunlarımızın birikimi ve dayanışmasıyla Bandırma'mızın geleceğine ışık tutmaya devam edecek" diyen Mirza, sivil toplumun ve eğitim camiasının birlikteliğine işaret etti.