Bangkok'ta Otel Yangını: 3 Ölü

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- Bangkok'ta otelde yangın: 3 turist öldü

BANGKOK - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otelde çıkan yangında 3 turist öldü, 7 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un turistik bölgelerinden Khaosan'da bulunan bir otelde dün yerel saatle 21.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Altı katlı otel binasının 5'inci katında başlayan yangında, en üst kattaki kafede bulunan onlarca kişi bir süre panik halinde kurtarılmayı bekledi. Kalabalık bir bölgede dar bir sokakta yer alan otele zor bir şekilde ulaşan itfaiye ekibi, binanın içinde alevlere müdahale ederken, çatı katında mahsur kalan grup da kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında Brezilyalı bir turistin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralı bir ABD ve bir Ukrayna vatandaşının ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çatı katından 34 kişinin kurtarıldığı açıklanırken, hastaneye kaldırılan 7 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Olay sonrası bölgeye gelen ve incelemelerde bulunan Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Chadchart, otelde kayıtlı 75 misafirin bulunduğunu ancak yangın esnasında kaç kişinin içeride olduğunun henüz bilinmediğini belirterek, yangının çıkış nedeni ve otelin güvenliğine ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını ifade etti.