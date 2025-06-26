Bangui'de Trafo Patlaması: 29 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bangui'de Trafo Patlaması: 29 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Bangui\'de Trafo Patlaması: 29 Öğrenci Hayatını Kaybetti
26.06.2025 17:19
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir okulda trafo patlaması sonrası 29 öğrenci yaşamını yitirdi, 260'ı yaralı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası yaşanan izdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

OKULDA TRAFO PATLADI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, elektrik trafosunun patlamasıyla birlikte okulda panik yaşandı. Olay sırasında üniversiteye giriş sınavına hazırlanan yaklaşık 5 bin 300 öğrencinin binada bulunduğu ve panik sonucu yaşanan izdihamın can kaybına yol açtığı bildirildi.

Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı

29 ÖĞRENCİ CAN VERDİ, 260 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, en az 29 öğrencinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere 260 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilgili kurumların ihmallerinin inceleneceği bildirildi. Patlamanın sebebine ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, olayın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı

Devlet radyosunda okunan kararnamede bayrakların yarıya indirileceği ve hayatını kaybeden öğrenciler için anma programları düzenleneceği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangui'de Trafo Patlaması: 29 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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