Bank Pozitif TMSF'ye Devredildi

(İSTANBUL) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, Bank Pozitif'in yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği açıklandı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Bank Pozitif ile Flash Haber TV'nin sahibi Erhan Kork gözaltına alınmıştı. Kork'un adliyedeki işlemleri sürerken aralarında Bank Pozitif'e TMSF kayyum olarak atandı.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, "Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.