Bardella, Fransa'da sarı yeleklilerin şiddeti sonrası Macron'un gitmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bardella, Fransa'da sarı yeleklilerin şiddeti sonrası Macron'un gitmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RN lideri Bardella, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerindeki şiddet nedeniyle Fransa'nın aşağılandığını söyleyip Macron'dan özür dileyip gitmesini istedi. Gösterilerde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı, 600'den fazla güvenlik görevlisi yaralandı; Paris'te bir gösterici öldü.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Jordan Bardella, sarı yeleklilerin dünkü gösterileri sırasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ülkesinin aşağılandığını belirterek, "Bugün Fransa'da artık düzen kalmadı." dedi.

Bardella, başkent Paris'te basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerini değerlendirdi.

Dün akşam meydana gelen şiddet olayları nedeniyle Fransa'nın aşağılandığını belirten Bardella, söz konusu şiddet olaylarının kademeli olarak arttığını vurguladı.

Bardella, ülke siyasetindeki önceliğin kamu düzenini sağlamak olması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün Fransa'da artık düzen kalmadı." ifadesini kullandı.

Kolluk kuvvetlerine desteğini dile getiren Bardella, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan "özür dileyip gitmesini" istediğini söyledi.

Bardella, "Bazı siyasi hareketler, iç savaş istiyor; bunu engellemek için elimden geleni yapacağım." diyerek, Fransız devletinin yalnızca kolluk kuvvetlerinin cesareti ve seferberliği sayesinde ayakta durduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelinde dünkü gösterilerde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Kaynak: AA
PolitikaFransaGüncelParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
Aboubakar, 1. Lig’i golleriyle esir aldı Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
21:19
Galatasaray’da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
20:26
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin’i hedef aldı: Aklını başına al
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i hedef aldı: Aklını başına al
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 22:30:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Bardella, Fransa'da sarı yeleklilerin şiddeti sonrası Macron'un gitmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei