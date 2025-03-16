Barış İçin Ortak Çağrı

(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. Bakırhan, "85 milyonu ilgilendiren bir meselede, 85 milyonun örgütlü dinamiklerine gitmek, tartışmak çok önemlidir. Barış hepimizin meselesidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve PM üyesi Aylin Hacaloğlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'dan oluşan heyet, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" için başlattıkları ziyaretler kapsamında, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.

DİSK Genel Merkezindeki ziyarette konuşan Bakırhan, şunları söyledi:

"Barış ve demokratik toplum çağrısından sonra siyasi partileri, emek meslek örgütlerini, sendikaları, toplumun örgütlü bütün çevrelerini dolaşıyoruz. Bir yandan da hemen hemen Türkiye'nin birçok ilinde halkla buluşarak bu meseleyi paylaşıyoruz. Çok önemlidir barış meselesi. 85 milyonu ilgilendiren bir meselede, 85 milyonun örgütlü dinamiklerine gitmek, tartışmak çok önemlidir. Barış hepimizin meselesidir. Dolayısıyla en başta Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olmak üzere emek meslek örgütlerinin bu süreci sahiplenmesi, destek olması gerekiyor. Umarım önümüzdeki günler daha önemli, demokratik zeminin de uygun hale geldiği bir süreci birlikte yaşarız. Bu sürece detsek istiyoruz."