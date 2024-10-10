Başarının Sırları: Oku, Uyu, Çalış - Son Dakika
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Başarının Sırları: Oku, Uyu, Çalış

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Prof. Dr. Oytun Erbaş, gençlere başarı için dayanıklılık, uyku ve disiplinin önemini anlattı.

10.10.2024 10:22
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Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan başarının sırları : "Oku, uyu, çalış"

Prof. Dr. Erbaş: "Çıraklığını yapmadığınız şeyin ustası olamazsınız"

İSTANBUL - Prof. Dr. Oytun Erbaş, Birüni Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği 'Science Up Talk' adlı söyleşide üniversite ve lise öğrencileriyle buluştu. Gençlere önemli tavsiyeler veren Erbaş, başarının sırlarını anlattı.

Biruni Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen 'Science Up Talk' söyleşisi, Prof. Dr. Oytun Erbaş ve öğrencileri bir araya getirdi. Bilime dair paylaşımlarını anılarıyla birleştirerek lise ve üniversite öğrencilerine keyifli anlar yaşatan Prof. Dr. Erbaş, yaklaşık 1 saat süren söyleşide gençlere tavsiyeler verdi. Tıp fakültesinde okurken yaşadığı zorlukları anlatan Erbaş, "Hayatta başarılı olmanın formülü dayanıklılıktır. Dayanıklı olunca başarılı oluyorsunuz. Herkes vazgeçerken sen dayanıklı olmalısın. İnsanın en büyük özelliği vazgeçmektir" dedi.

"Hobinizden, sevdiğiniz işten para kazanın"

Gençlere sevdikleri meslekleri yapmasını tavsiye eden Prof. Dr. Erbaş, "Hayatta her şey bir ilhamla bir hevesle oluyor. Bilim de böyle bir şey. Bir şeyi merak edeceksiniz. Kimi kediyi, kimi tıbbı, kimi veterinerliği, kimi bilgisayarı merak eder. Ama mutlaka hayatta bir hobiniz olsun. Hobinizden, sevdiğiniz işten para kazanın" diye konuştu.

"Zekayı en çok artıran aktivite okumaktır"

Başarının sırlarından birinin de uyku olduğunu vurgulayan ve sinir hücrelerinin en çok uyku sırasında büyüdüğünü belirten Erbaş, "Bu yüzden iyi uyuyun. Kitap imzalarken her zaman şunu yazıyorum: Oku, uyu, çalış. Sosyal medyada dolaşacağınıza uyuyun, 10 dakika da olsa kestirin. Uyuyanlar kazanır. Çünkü beyindeki bağlantılar artar. Öğrenme uykuda olan bir şeydir" diyerek uykunun önemini anlattı. Erbaş, zekayı en çok artıran aktivitenin okumak olduğunu belirterek gençlere bol bol okumaları ve yazmalarını nasihat etti. "Çıraklığını yapmadığınız şeyin ustası olamazsınız" diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, hangi alanda olursa başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğinin önemini vurguladı.

"Disiplin başarıyı, başarı disiplini getirir"

Eksikliklerin ve farklılıkların çoğu kez başarıyı beraberinde getirdiğini hatırlatan Erbaş, "Fazlalıklar değil, eksiklikler işe yarar. Bir özelliğiniz varsa ve kafanız bir şeylere çalışıyorsa başarılı olursunuz. Bizi her zaman farklılıklar bir araya getirir" derken, "Başarısızlık açıklama gerektirir. Başarı sessizdir. Başarısız olursanız hayat boyu açıklamak zorunda kalırsınız. Travmalarla bir yere gelebilirsiniz. Başarılı olan insanların ortak özelliği disiplinli olmaktır. Disiplin başarıyı, başarı disiplini getirir. O yüzden disiplinli olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Oytun Erbaş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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