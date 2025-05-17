Başçiftlik Mezarlığına İkinci Yol Düzenlemesi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde merkez mezarlık yoluna alternatif düzenleme yapıldı.

Yıllardır tek yola sahip olan ilçe mezarlığı yapılan çalışma ile ikinci yolu yapıldı.

İhsan Şen Bulvarı üzerinde ara bağlantı yolu arazi sahiplerinin de rızası alınarak genişletildi, çevre düzenlemesi ve kilit parke döşenerek hem yaya hem de araç ile kullanılabilecek hale getirildi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, "Yıllardır mezarlık yolu tek güzergahtan gidiş geliş niteliğinde iken mevcut çalışma ile çift yola kavuştu. İhsan Şen Bulvarı üzerinden mezarlığa giren araç, Mezarlık Sokak üzerinden geri dönüş yapma mecburiyetinde kalmadan çıkış yapabilecek. Yolun genişletilmesi ve yapım aşamasında bizlere destek olan arazi sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.