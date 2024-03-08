Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Başçiftlik Belediyesi tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Murat Tunçel tarafından programa katılan kadınlara gül ve karanfil verildi.
Tunçel, "Başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere ahirete intikal etmiş annem ve tüm annelerimizin, hayatımızın her anında var olan değerli hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Programımıza katılım sağlayan tüm bayanlarımıza ve ikramlarımızı hazırlayan personelimize teşekkür ederim. Bu vesileyle baş tacımız olan ve yarınlarımızın mimarı kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Şahsım ve kurumum adına tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Tokat Başçiftlik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
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