Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek kesimler ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde 20 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla birlikte Belediye, İlçe Özel İdare ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları başladı.
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik'te Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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