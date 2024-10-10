Başçiftlik'te Mantar Bolluğu

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaylalardaki mantar bolluğu vatandaşların yüzünü güldürdü.

Nemli hava ve geniş çayırlarıyla mantar oluşumuna olanak sağlayan yaylalar, yöre halkının mantar ihtiyacını karşılıyor.

Yağmur yağışlarının ardından bölgede bolca bulunan mantarlara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Toplanan mantarlar gündelik olarak tüketildiği gibi turşu, salamura, konserve de yapılıyor.

Mantar toplayan Adem Yıldız, ekim ayı başında yağan yağmur sonrası topraktan adeta mantar fışkırdığını belirterek, "Sonbaharda toplanan mantara, bölgemizde güz mantarı deniliyor. Hava şartlarına bağlı olarak kasım ayı ortalarına kadar mantar toplayabiliyoruz. Yöremizde en çok içi kızıl, cücül, geyik mantarı, beyaz mantar ve kancıla mantarı bulunuyor." dedi.