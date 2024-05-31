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Başıboş köpek sürüleri dehşet saçtı; onlarca hayvan telef etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup başıboş köpek sürüsü, saldırdığı çiftlikte 40 koyun, 55 kaz ve 150 tavuğu telef etti. Köpeklerin saldırısı ile 12 koyunun da yaralandığını söyleyen çiftçi yetkililerden yardım istedi.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Ballıca Mahallesi'nde yaşandı. Başıboş köpek sürüsü Adem Çolak'ın besi çiftliğine girdi. Köpekler, çiftlikteki koyun, tavuk ve kazlara saldırdı. 40 koyun, 150 tavuk ve 55 kazın telef olduğu olayda onlarca hayvan da ağır yaralandı.Yaşadığı olay sonrası açıklamada bulunan Çolak, "Köpekler aniden saldırdı. Bu esnada biz yetişemedik yarım saatin içinde 50'ye yakın küçükbaşımız telef oldu. Bunun yanı sıra 150 tavuk ve 55-60 tane de kaz telef oldu. Biz mağduruz yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız, tarım bakanımız, valimiz herkesten yardım bekliyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz başka da işimiz yok" dedi.Köpek severlere seslenen Çolak, "Biz köpeklere bir şey yapınca tepki gösteriyorlar. Bizimkiler de hayvan gelsinler şimdi bunlara da ayaklansınlar. Kurbanlık sattım ve sattığım vatandaşlara ne diyeceğim. Hayvanları biz sabahın 4'ünde kalkıp etimiz ile tırnağımız ile emek veriyoruz. Başıboş köpeklerin hayvan barınaklarına toplanmasını rica ediyorum" ifadesini kullandı.