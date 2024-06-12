Başkale'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Başkale'de sağanak yağış sele neden oldu

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VAN'ın Başkale ilçesine sağanak yağış, Aşağı Küme Mahallesi'nde sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ile dere kenarındaki ahırları su bastı, tarım alanları zarar gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir ve Başkale belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi.

12.06.2024 21:51
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VAN'ın Başkale ilçesine sağanak yağış, Aşağı Küme Mahallesi'nde sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ile dere kenarındaki ahırları su bastı, tarım alanları zarar gördü.

Başkale ilçesinin Aşağı Küme Mahallesi ve bağlı Yukarı Küme Mezrası'nda sağanak etkili oldu. Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evlerin bahçeleri ile bazı ahırların sular altında kalmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu, mahalle yolu da sel suları altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü. Zor anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir ve Başkale belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi. Mahalleye gelen iş makineleri, selin kapattığı yolu açtıktan sonra, taşan derede çalışma başlattı. Sel, mahalledeki tarım arazilerine de zarar verdi.

Başkale\'de sağanak yağış sele neden oldu
Kaynak: DHA

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