Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarda oturanlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altıok, TOKİ konutlarında ikamet eden kişilerle görüştü.
Bina sakinleriyle sohbet eden Altıok, sorunları dinledi.
Altıok, ihtiyaçları yerinde tespit edip çözüm üretmek istediklerini belirterek, bu amaçla vatandaş buluşmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Başkan Altıok TOKİ sakinleriyle buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?