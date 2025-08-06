Başkan Arı, Sanayi Esnafıyla Buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi esnafı ile bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok'ta iş yeri bulunan esnafla bir araya geldi.

İş yerlerinin önüne kurulan masalarda esnafla kahvaltı programında buluşan Arı, belediyenin kentin çeşitli noktalarında sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Arı, soruları cevapladı.