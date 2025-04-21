Başkan Arslan'dan Özel Bireye Destek

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, özel birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

Arslan, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ile birlikte aileyi ziyaret etti.

Taşköprülü hayırsever Fatih Şenel'in katkısıyla alınan akülü sandalyeyi Kaya'ya teslim eden Arslan, yaptığı açıklamada, bu tür desteklerin önemine dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.